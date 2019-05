Baltic Horizon omandab 75 miljoni euro eest Riia kaubanduskeskuse

Baltic Horizon Fondi fondivalitseja Northern Horizon Capital AS allkirjastas lepingu Linstow AS-iga 100% Tampere Invest SIA aktsiate omandamiseks, millele kuulub Galerija Centrs kaubanduskeskus Riia südalinnas. Ostuhind on 75 miljonit eurot ning eeldatav sisenemise tootlus umbes 6,7%. Tehingu lõpuleviimine toimub 2019.a juuni alguses.

Pärast renoveerimist sai Galerija Centrs Balti riikide esimeseks klaasfassaadiga kaubanduskeskuseks Foto: Newsec

Objekti üüritav pind on 20 073 m2. Ankurüürnike hulka kuuluvad H&M, RIMI, Massimo Dutti, Douglas, Lindex, Esprit, Gant, Marc O’Polo, Max Mara Weekend ja teised. Viiendal korrusel on tervisekeskus, ilusalong ja spordiklubi.

“Oleme väga rahul, et saame lisada veel ühe stabiilse rahavoo maamärgi oma portfelli. Pärast tehingut omab fond strateegiliselt südalinna kaubandusobjekte igas Balti pealinnas: Galerija Centrs Riias, Postimaja Tallinnas ning Europa Vilniuses. Sellist positsiooni arvestades on meie eesmärk olla pikaajaline partner edukatele jaekaupmeestele meie turul, kes plaanivad Baltikumis arendada nii oma praegusi kui uusi brändiportfelle. Lisaks, peale tehingu lõpuleviimist muutub Baltic Horizon Fund Baltikumi suurimaks hajutatud strateegiaga ärikinnisvara investeerimisfondiks millel on varasid umbes 350 miljonit eurot,” kommenteeris fondijuht Tarmo Karotam.

Osana tehingust on Linstow AS nõustunud märkima Baltic Horizon Fondi osakuid 4 miljoni euro ulatuses. Northern Horizon Capital AS kohustub korraldama uute fondiosakute emiteerimise mitteavaliku suunatud pakkumisena mahus, mis saadakse märgitava summa jagamisel osaku viimase puhasväärtusega enne tehingu lõpuleviimist. Uute osakute emiteerimine ja noteerimine toimub eelduslikult vahetult peale tehingu lõpuleviimist.

Galerija Centrs asub Riia vanalinnas rahvusooperi kõrval, aadressil Audeju 16, 1050. Vanalinna kvartalina, koosneb 5-korruseline kinnisvarakompleks kahest hoonest, mis on ühendatud klaasiga kaetud galeriiga. 1938. aastal valminud hoone tegutses alguses armee kaubamajana, üle tänava lisandunud laiendusega renoveeriti kaubanduskeskus viimati 2006. aastal.