Viljar Arakat üllatas konkurendi suurtehing Riias

Ei ole kuskilt näha mingit tohutut kriisi, hästi läheb nii ettevõtetel kui ka eraisikutel, ütles Viljar Arakas. Foto: Tanel Meos

Eesti kinnisvaraturul on Viljar Arakase sõnul praegu ostjal selgelt suuremad riskid, kui on olnud minevikus. "See on põhjus, miks oleme hoonete osas hästi valivad ja see on ka põhjus, miks me eelistame hooneid ise arendada," ütles ta.

Reede õhtuni kestab EfTENi III kinnisvarafondi aktsiaemissioon. "Ütleme nii, et ei ole põhjust nuriseda," ütles EfTEN Capitali juht Viljar Arakas täna Äripäeva raadio hommikuprogrammis. "Aktsionärid on meie varasematesse emissioonidesse uskunud ja ma usun, et seekord läheb samamoodi."