Valitsuse kokkulepped: aktsiisid langevad, riigitöötajad palgalisa ei näe

Jüri Ratas Foto: Andras Kralla

Valitsus saavutas täna kabinetinõupidamisel põhimõttelise kokkuleppe aastate 2020–2023 riigi eelarvestrateegia ja 2020. aasta riigieelarve eelnõu osas, teatas valitsuse kommunikatsioonibüroo.

Peaminister Jüri Ratase sõnul on oluline, et järgnevate aastate eelarve planeerimisel peetaks silmas riigi pikaajalisi huvisid ja majanduse head olukorda. “Eelarve kasvab jätkusuutlikult ning nii sügisel kui ka järgnevatel aastatel vaatame kindlasti üle riigieelarve vajadused ja võimalused. Oluline on panustada just prioriteetsetesse tegevustesse,” sõnas peaminister.