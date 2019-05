ACE Logistics saab 5 miljoni eurose logistikakeskuse

Uue logistikakeskuse vajadus tekkis ruumipuuduse tõttu. Foto: ACE Logistics

Transpordi- ja logistikaettevõte ACE Logistics saab 2020. aasta alguses Rae valda Lehmja külla uue, praegusest 2,5 korda suurema logistikakeskuse, teatas ettevõte.

Üle 6000 ruutmeetrise lao- ja terminalihoone koos kontoripinnaga ehitab Mapri Ehitus.

ACE Logistics Grupi tegevjuht Andres Matkur ütles, et Tallinna Lennujaama juurest, kus on tegutsetud nüüdseks juba 20 aastat, paneb ettevõtte Rae valda kolima ruumipuudus ja vajadus laieneda.

“Meie uus logistikakeskus saab olema 2,5 korda suurem, saame kindluse, et tuleme toime tänasega võrreldes vähemalt viis korda suuremate kaubamahtudega. Täna ei ole meil piisavalt üheaegseid laadimisvõimalusi, laadimissildade arv on piiratud, veokitega on seetõttu raskevõitu opereerida. See kõik tähendab omakorda ebaefektiivseid tööprotsesse, mida saab uue hoone lahendustega oluliselt parandada,” rääkis Matkur.

Mapri Ehituse tegevjuht Tarmo Roos kommenteeris, et objekti maht on keskmisest suurem. "Keerulised töölõigud on seotud keldrisse rajatava 550-kuuupmeetrise tuletõrjevee mahutiga ja büroo fassaadi erilahendustega. Meie eesmärk on ette antud lühikese ajaga panna püsti kvaliteetne ehitis. See eeldab tööprotsesside head planeerimist ja meeskonna head koostööd alates projekteerimisest lõpetades kasutusloa väljastamisega.”

Uue hoone fassaadil kasutatakse liigendatud klaaspindasid. Peasissepääsu klaaspinna ees on diagonaalselt ning omavahel paralleelselt paiknevad päikesevarjestuse lamellid, mis teevad hoone eripäraseks ning aitavad kaasa energiatõhususe tõstmisele. Büroo osa fassaadile ja katusele tulevad hoone energiatõhusust tõstvad päikesepaneelid.

Kolmekorruselise hoone ehitust finantseerib SEB pank, kogu investeeringu suurus on 5 miljonit eurot. Krunt on soetatud varuga, et saaks vajadusel veel 4000 ruutmeetri jagu juurde ehitada.

ACE Logistics Grupp koosneb üheksast Eestis, Lätis, Leedus, Valgevenes ja Soomes tegutsevast ettevõttest. Grupi ettevõtted pakuvad erinevaid transpordi- ja logistikateenuseid sh lennu-, mere-, maantee- ja raudteetranspordi teenuseid, samuti lao- ning tolliteenuseid. ACE Logistics Grupis töötab 150 inimest, ettevõtte 2018. aasta konsolideeritud käive oli 32 miljonit eurot.