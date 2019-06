Savisaar on Kaljulaidile kümneid tuhandeid võlgu

Raimond Kaljulaid astus sel kevadel Keskerakonnast välja. Foto: Liis Treimann

Delfi kirjutab endise keskerakondlase Raimond Kaljulaidi majanduslike huvide deklaratsioonile tuginedes, et Edgar Savisaar on talle 35 000 eurot võlgu.

Täpsemalt sama suure summa on Savisaar Kaljulaidile võlgu olnud juba paar aastat. Ehk viimase aasta jooksul pole ta sentigi oma võlast tagasi maksnud.

Ajavahemikus 2016-2019 Põhja-Tallinna linnaosa juhtinud Raimond Kaljulaid teenis majanduslike huvide deklaratsiooni andmetel mullu 51 644,73 eurot. Nüüd on Kaljulaid riigikogu liige.

Loe Delfist.

Ka Äripäev tegi sel nädalal ülevaate poliitikute majandusdeklaratsioonidest. Selgus, et valitsuse kolm kõige suuremat laenajat kuuluvad Keskerakonna ministrite hulka, samas kui varandus ning investeeringud peituvad pigem konservatiivsete Isamaa ja EKRE ministrite taskustes. Kui palju ministrid võlgu on ka kui suur on nende sissetulek, loe siit.