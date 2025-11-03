Raadiohommikus: investorite vaade USA turust Hiinani

Teisipäeva hommikuprogramm on Äripäeva raadios lookas investeerimisteemadest.
- Foto: Raul Mee
Peale kella kaheksasi uudiseid tuleb stuudiosse dividendinvestori blogi pidav Märten Kress. Temaga tuleb juttu USA aktsiaturust, föderaalreservi viimasest otsusest ja tehnoloogiagigantide tulemustest. Lisaks tuleb juttu, millised on turgude uued trendid.
8.30 uudiste järel on eetris LHV privaatpanganduse portfellihaldur Mikk Taras, kellega räägime kullast, Hiina aktsiaturust, mis teeb tugevat tõusu, ja sellest, kuhu Taras ise praegu vaatab.
Peale 9.00 uudiseid tuleb stuudiosse EfTEN United Property juht Kristjan Tamla, kellega tuleb juttu fondi kolmanda kvartali tulemustest ning üürikinnisvara turu seisust.
Hommikul kuuleb ka salvestatud intervjuud aasta tööstuse digitaliseerija Tiksoja Puidugruppi juhi Janno Ritsbergiga ettevõtte edasistest plaanidest, reaalainete olulisusest haridussüsteemis ja paljust muust. Ritsbergi intervjueeris Joonas-Hendrik Mägi.
Hommikut veavad Jaan Martin Raik ja Joonas-Hendrik Mägi.
Saatepäev jätkub viie saatega:
10.00 - 11.00 “Sisuturundus”.
Seekordseks saate teemaks on küberturvalisus ettevõtetes. Ettevõtete vastu suunatud küberrünnakud ja pettused on viimase aastaga kahekordistunud. Miks jäävad paljud ettevõtted endiselt kaitseta ja milliseid vigu tehakse juhtimistasandil? Äripäeva raadios on külas Riigi Infosüsteemi Ameti küberturvalisuse analüütik Helena Jürgenson, kellega räägime sellest, miks küberohtudega toimetulek ei ole pelgalt IT-osakonna mure, vaid juhi otsene vastutus. Saatejuht on Lauri Toomsalu.
11.00 - 12.00 “Investor Toomase tund”.
Oktoobrikuu toimetamisi kokkuvõtvas saates vaatame üle, millised positsioonid on Toomase portfelli oktoobris enim panustanud ja mis positsioonid ei anna rõõmustamiseks palju põhjust. Lisaks räägime praeguse aja kuumadest teemadest ehk sellest, kuidas tehnoloogiaettevõtted kasvavad kui pärmi peal. Miks ja kaua see kesta võiks? Just need teemad koos teiste päevakajaliste börsiteemadega arutlusele tulevadki. Stuudios on Äripäeva börsitoimetuse tiim, saatejuht on Jana Saarkoppel.
12.00 - 13.00 “Nimed müügitahvlil”.
Saates räägivad Dominate Sales koolitajad ja konsultandid Silver Rooger ja Mardo Kase kliendihaldusest. Saates räägitakse sellest, miks on kliendihaldus paljudes ettevõtetes alakasutatud ressurss ning kuidas sellest kujundada strateegiline kasvuhoob. Arutletakse, millised on viis peamist komponenti, mille abil kliendihaldust tõhusamaks muuta – alates selgest strateegiast ja mõõdikutest kuni rollide ümberdefineerimiseni ja süsteemse elluviimiseni.
13.00 - 14.00 “Eetris on turundusuudised”.
Seekordne episood toob fookusesse piiride hägustumise turunduse ja müügi vahel. Turundusekspert ja -strateeg Karl Multer toob saates näiteid ettevõtetest, kus turundus ja müük räägivad eri keelt, näiteks üks loeb klikke ja katvust, teine ootab tehinguid. Saates arutleb veel müügipsühholoogia ekspert ja koolitaja Aira Tammemäe. Saade kutsub üles mõtlema turundusest ja müügist kui ühisest väärtusahelast, mille keskmes on klient. Saadet juhib Keit Alev.
15.00 - 16.00 “Kasvupinnas”.
Muutlik ilm paneb nii põllumehed kui taimekaitsevahendid tõsiselt proovile. Corteva Agriscience’i ja Jatiina eksperdid räägivad saates, kuidas heitlik ilm mõjutab saagikust ning miks täppistaimekaitse ja bioloogilised lahendused on põllumajanduse tulevik. Saatekülalised on Priidu Adrijan, Diana Peedu ja Jaanus Põldmaa. Saadet juhib Juuli Nemvalts.
Kuula Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz, Ida-Virumaal 94,6 MHz, Raplamaal 101,8 MHz ja Järvamaal 104,3 MHz.
Kuulamislingi ja nädala saatekava leiab siit
.
