Raadiohommikus: investorite vaade USA turust Hiinani

Hommikul kuuleb ka salvestatud intervjuud aasta tööstuse digitaliseerija Tiksoja Puidugruppi juhi Janno Ritsbergiga ettevõtte edasistest plaanidest, reaalainete olulisusest haridussüsteemis ja paljust muust. Ritsbergi intervjueeris Joonas-Hendrik Mägi.

Hommikut veavad Jaan Martin Raik ja Joonas-Hendrik Mägi.

Saatepäev jätkub viie saatega:

10.00 - 11.00 “Sisuturundus”.

Seekordseks saate teemaks on küberturvalisus ettevõtetes. Ettevõtete vastu suunatud küberrünnakud ja pettused on viimase aastaga kahekordistunud. Miks jäävad paljud ettevõtted endiselt kaitseta ja milliseid vigu tehakse juhtimistasandil? Äripäeva raadios on külas Riigi Infosüsteemi Ameti küberturvalisuse analüütik Helena Jürgenson, kellega räägime sellest, miks küberohtudega toimetulek ei ole pelgalt IT-osakonna mure, vaid juhi otsene vastutus. Saatejuht on Lauri Toomsalu.

11.00 - 12.00 “Investor Toomase tund”.

Oktoobrikuu toimetamisi kokkuvõtvas saates vaatame üle, millised positsioonid on Toomase portfelli oktoobris enim panustanud ja mis positsioonid ei anna rõõmustamiseks palju põhjust. Lisaks räägime praeguse aja kuumadest teemadest ehk sellest, kuidas tehnoloogiaettevõtted kasvavad kui pärmi peal. Miks ja kaua see kesta võiks? Just need teemad koos teiste päevakajaliste börsiteemadega arutlusele tulevadki. Stuudios on Äripäeva börsitoimetuse tiim, saatejuht on Jana Saarkoppel.

12.00 - 13.00 “Nimed müügitahvlil”.