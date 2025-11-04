Kinnisvaraarendajate laenulõks. Kõrge riskiga ärimudel paneb investorid kulmu kergitama

Uute korterite turul arendajad võistlevad klientide pärast üha agressiivsemalt, rääkis kinnisvaraarendaja Arco Vara juht Kristina Mustonen. “Näen turul nähtust, mis meenutab kauplemist – ja see mulle ei meeldi. Korter ei ole vorst, et sellele pakkuda allahindlust,“ sõnas ta.