Kinnisvaraarendajate laenulõks. Kõrge riskiga ärimudel paneb investorid kulmu kergitama

Finantsekspert Kristo Krumm näeb ohukohti kahe turult võlakirjadega raha kaasanud kinnisvaraarendaja ärimudelis. Negatiivne rahavoog, madala kasumlikkus ja kasvanud võlakoormus, loetles ta põhjuseid, miks ettevõtted võivad olla sõltuvuses uutest laenudest, et teenindada olemasolevaid kohustisi.
Foto: Andras Kralla
Investorite silmis usaldusväärsena püsimiseks võivad arendajad hoida ettevõtete omakapitali taset ka kunstlikult üleval, märgib finantsekspert.
Viimastel aastatel on Balti börsil märkimisväärselt esile kerkinud võlakirjade turg, mida Äripäeva küsitletud eksperdid peavad heaks märgiks kapitaliturgude küpsemisest. Siiski näevad nad ohumärke, et avalik võlakirjaturg on saamas platvormiks projektidele, millele traditsioonilisemad finantseerimisallikad on uksed sulgenud.
End täielikult võlameheks pidav tippjuht Erkki Raasuke märkis, et laenuinvestorina on kogu tähelepanu suunatud sellele, mis saab viltu minna. Viltu läheb vähe, aga kui läheb, siis üsna kapitaalselt, räägib ta saates “Investor Toomase tund”.
Kogenud pangandustegelane ja tippjuht Erkki Raasuke esitas karmi hoiatuse Eesti kinnisvaraarendajate suure tootlusega võlakirjade kohta. Tema sõnul on vältimatu, et keegi investoritest saab valusalt kõrvetada.
Uute korterite turul arendajad võistlevad klientide pärast üha agressiivsemalt, rääkis kinnisvaraarendaja Arco Vara juht Kristina Mustonen. “Näen turul nähtust, mis meenutab kauplemist – ja see mulle ei meeldi. Korter ei ole vorst, et sellele pakkuda allahindlust,“ sõnas ta.
Rahvusvaheliste indeksite järgi vabaduselt maailma esirinnas sammuv Eesti seisab tõsiste väljakutsete ees: kätte võidetud vabaduste ja demokraatia eest tuleb seista iga päev. Võti pole mitte valitsuse varnas, vaid iga kodaniku enda taskus, tõdevad endine riigipea Kersti Kaljulaid ja advokaadibüroo Sorainen partner Allar Jõks saates „Soraineni sagedus“.