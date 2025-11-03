E-Piima suhted investoriga kiskusid hapuks: hollandlased panid lauale karmi pakkumise
Suhted Paide juustutehase aktsionäride vahel läksid korra juba nii nugadele, et Hollandi võtmeinvestor pani lauale pakkumise: kas E-Piim ostab nad pea 30 miljoni euro eest välja või võtavad ise 1 euro eest suurosaluse.
E-Piim Tootmine duubeldas 2024. aastal müügitulu koguni 152 miljoni euroni ja töötajate keskmine palk kasvas pea poole võrra, kuid Paide tehasele õla alla pannud Hollandi partneriga vaieldakse arbitraažis miljonite pärast.
Rahvusvaheliste indeksite järgi vabaduselt maailma esirinnas sammuv Eesti seisab tõsiste väljakutsete ees: kätte võidetud vabaduste ja demokraatia eest tuleb seista iga päev. Võti pole mitte valitsuse varnas, vaid iga kodaniku enda taskus, tõdevad endine riigipea Kersti Kaljulaid ja advokaadibüroo Sorainen partner Allar Jõks saates „Soraineni sagedus“.