Microsofti miljarditehing tõstis andmekeskuste operaatori aktsia lendu

Foto: Matthias Balk/dpa/Scanpix
Uudis saatis IRENi aktsia esmaspäevases kauplemises enam kui 20% plussi. Serveritootja Dell tõusis 5%, kuna just tema tarnib IRENile Nvidia GB300 kiipe ja muud riistvara, mida Microsoft plaanib kasutada umbes 5,8 miljardi dollari ulatuses, kirjutas Reuters.
