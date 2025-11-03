Tagasi 03.11.25, 17:56 Microsofti miljarditehing tõstis andmekeskuste operaatori aktsia lendu Microsoft sõlmis 9,7 miljardi dollari suuruse tehingu andmekeskuste operaatoriga IREN, mis annab ettevõttele ligipääsu Nvidia kiipidele ja aitab leevendada arvutusvõimsuse nappust.

Uudis saatis IRENi aktsia esmaspäevases kauplemises enam kui 20% plussi.

Foto: Matthias Balk/dpa/Scanpix

Uudis saatis IRENi aktsia esmaspäevases kauplemises enam kui 20% plussi. Serveritootja Dell tõusis 5%, kuna just tema tarnib IRENile Nvidia GB300 kiipe ja muud riistvara, mida Microsoft plaanib kasutada umbes 5,8 miljardi dollari ulatuses, kirjutas Reuters.