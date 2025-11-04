Tagasi 04.11.25, 01:47 Palantir üllatas oodatust tugevama neljanda kvartali prognoosiga Tarkvarafirma Palantiri esmaspäeval avaldatud neljanda kvartali prognoos ületas Wall Streeti ootusi, kuigi analüütikud olid varem hoiatanud, et USA valitsuse tööseisak võib pärssida väljavaateid.

Tegevjuht Alex Karp nimetas aktsionäridele saadetud kirjas Palantiri USA kaubandusäri “absoluutseks jõuallikaks”.

Foto: Reuters/Scanpix

Palantir ootab neljanda kvartali müügituluks veidi üle 1,3 miljardi dollari, mis oli rohkem kui Bloombergi konsensusprognoos 1,2 miljardit dollarit. Ettevõte prognoosib kvartali korrigeeritud ärikasumiks 695–699 miljonit dollarit, mis oli samuti märgatavalt üle oodatud 575 miljoni dollari, kirjutas Yahoo Finance.