Palantir üllatas oodatust tugevama neljanda kvartali prognoosiga

Tegevjuht Alex Karp nimetas aktsionäridele saadetud kirjas Palantiri USA kaubandusäri “absoluutseks jõuallikaks”.
Palantir ootab neljanda kvartali müügituluks veidi üle 1,3 miljardi dollari, mis oli rohkem kui Bloombergi konsensusprognoos 1,2 miljardit dollarit. Ettevõte prognoosib kvartali korrigeeritud ärikasumiks 695–699 miljonit dollarit, mis oli samuti märgatavalt üle oodatud 575 miljoni dollari, kirjutas Yahoo Finance.
Amazon hakkab OpenAI-le pakkuma pilvearvutuse teenuseid mitmeaastase 38 miljardi dollari suuruse lepingu alusel, mis annab ChatGPT arendajale juurdepääsu Nvidia graafikakiipidele nii tehisintellekti mudelite treenimiseks kui ka töös hoidmiseks.
