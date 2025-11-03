Vihje Microsofti tulemustes: OpenAI kahjum ulatus kolme kuuga 12 miljardini

Microsoft ja OpenAI teatasid teisipäeval uuest kokkuleppest, mis võimaldab ChatGPT arendajal jätkata üleminekut kahjumlikust idufirmast kasumlikuks ning avaliku heaolu eesmärgil tegutsevaks ettevõtteks.
Rahvusvaheliste indeksite järgi vabaduselt maailma esirinnas sammuv Eesti seisab tõsiste väljakutsete ees: kätte võidetud vabaduste ja demokraatia eest tuleb seista iga päev. Võti pole mitte valitsuse varnas, vaid iga kodaniku enda taskus, tõdevad endine riigipea Kersti Kaljulaid ja advokaadibüroo Sorainen partner Allar Jõks saates „Soraineni sagedus“.