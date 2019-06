President Ilves: Google'i ja Facebooki aeg saab läbi

"Sa alustasid Eesti ajakirjandusest ja minu arvates ilmekas näide sellest on meie eurovastase rahandusministri esimene käik Brüsselisse. Financial Times saadab teda intervjueerima euroalale spetsialiseerunud ajakirjaniku, aga mida meie meedia eelkõige kajastab, on see, et tegu oli moslemiga. Ma usun, et see vastab päris hästi sinu küsimusele, mida ma arvan Eesti ajakirjanduse tasemest," ütleb Toomas Hendrik Ilves. Foto: Andres Haabu