Tagasi 04.08.25, 13:47 Analüütik: autoturu üldpilt sõltub üksikutest ettevõtetest Mootorsõidukite sektori koondkasum sõltus mullu suuresti ühe suure ettevõtte tulemustest, märkis Äripäeva konkurentsianalüütik Sigrid Kõiv. Nimelt parandas automüüja Veho Baltic tagantjärele oma eelmise aasta kasumit väiksemaks, mis tõmbas alla kogu sektori kasuminäitajad.

Mootorsõidukite müügisektori koondkasum oli mullu 142 miljonit eurot. „Kui aga Veho Baltic jätta arvestusest välja, oleks sektori kasumlikkus olnud 4,8% suurem,“ märkis Kõiv teisipäevases Äripäeva raadiohommikus.

Tema sõnul näitab see selgelt, kuidas väikesel Eesti turul võib ühe ettevõtte muudatus mõjutada kogu valdkonna üldpilti.

Üldiselt iseloomustas Kõiv möödunud aastat mootorsõidukite müügis kui “seisuaastat”.

„Mootorsõidukite müük on huvitavas olukorras – eelmise aasta lõpus oli kiire automüügiperiood. Kõik mäletavad, automaks jõustus, kõik tahtsid oma ostud kiiresti ära teha. Pärast seda on aga tulemused olnud üsna tagasihoidlikud,“ ütles ta.

„Oodati veel ühte müügihüpet suve alguses, kui käibemaksumäära tõus lähenes,” rääkis Kõiv. “Väike jõnks ülespoole on ka meie andmetes näha, aga tundub, et käesolev aasta mootorsõidukite müügisegmendile on pigem nagu seisuaasta. Pealegi – kui sa oled auto just ostnud, ega sa ei osta kohe uut, lihtsalt niisama, lõbuks.“

Mootorsõidukite müügisektori müügitulu ulatus mullu 4,4 miljardi euroni, kasvades aastaga 6,4%. Kui aga võrrelda seda varasemate aastate kiirete kasvudega – 18% ja 16% –, on kasv selgelt tagasihoidlikum, rääkis Kõiv.

Intervjuus analüüsiti lisaks ka ehitussektorit, inseneribüroosid ning ettevõtete juhtide meeleoluküsitlust, kust joonistub välja, milliseid tundeid ja ootusi praegune majandusseis juhtide seas tekitab.

Küsis Joonas-Hendrik Mägi.