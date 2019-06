Raadiohommikus: mis toetab hullumeelset palgakasvu?

Eesti Panga värskest majandusprognoosist räägib neljapäevases hommikuprogrammis Eesti Panga president Madis Müller. Foto: Liis Treimann

Eesti Panga värskest majandusprognoosist tuleb neljapäeval kell 8.30 Äripäeva raadio hommikuprogrammis rääkima Eesti Panga president Madis Müller. Uurime, miks kasvavad palgad sel aastal 8 protsenti, kuidas mõjub aktsiisilangetus Eesti inflatsioonile ning mida teevad euroala intressimäärad. Juttu tuleb ka eelarve tasakaalust, majandus- ja hinnakasvu aeglustumisest ning sellest, millal ja milleks on mõistlik riigil laenu võtta.

Kell 9.00 on külas Swedbanki aktsiaanalüüsi juht Marek Randma, kellega võtame kokku tulemuste hooaja Balti börsidel ning räägime ootustest siinsete ettevõtete teisele kvartalile.

Hommikuprogrammi veavad Priit Pokk ja Indrek Mäe.

10.00–10.30 "Turunduskohv La Ecwadoris". Arutleme selle üle, millal oleks targem kasutada agentuuri ja millal oleks mõistlik jääda majasisese turundusmeeskonna juurde. Lisaks jagame nõuandeid, kuidas analüüsida seda, milline valik oleks ettevõttele kasumlikum. Stuudios on reklaamiagentuuri La Ecwador tegevjuht Heily Aavik. Saadet juhib Keit Ausner.

11.00–12.00 "Poliitikute töölaud". Hooaja viimases saates usutleme Sotsiaaldemokraatliku Erakonna värsket esimeest Indrek Saart. Juttu tuleb sellest, kuidas ta eelmisest esimehest Jevgeni Ossinovskist eristub, millised riigifirmad ta börsile tooks ning kas tervishoiusüsteemi võiks muuta erakindlustuse põhiseks. Üle ega ümber ei saa me tänase aktsiisipoliitika ning tulumaksusüsteemi reformimise võimalikest viisidest ja vajadusest.

Veel räägime Saarega tänasest parlamendimatemaatikast, täpsemalt sellest, millistel tingimustel on ta valmis Reformierakonna ja/või EKREga valitsust moodustama. Saadet juhib Indrek Mäe

12.00–13.00 "Eetris on Arvamusfestival". Kliima soojenemine ja keskkonnaprobleemide süvenemine on viimastel aastatel eriti rohkelt tähelepanu saanud ja seda põhjusega. Suur osa teadlastest arvab, et tegemist on väga kriitilise ja tulevikus palju negatiivseid tagajärgi toova globaalse probleemiga. Seetõttu kõneleme Arvamusfestivali teises eeldebatis, mis rolli mängib spetsiifiline valdkond metsandus kliima muutustes. Külas on TalTechi puidutehnoloogia labori juhataja Jaan Kers ning metsa- ja puidutööstuse liidu tegevjuht Henrik Välja. Saatejuht on Anna Karolin.

13.00–14.00 "Terviseuudised". Süsivesikud on head, kuid mitte valge suhkruna. Mis on veresuhkrule parem – kas mesi, suhkur või suhkruasendajad? Milleks meile üldse süsivesikud, kui need võivad paksuks teha? Eesti Diabeedikeskuse juht Marju Past räägib suhkrust, veresuhkrust ja sellest, millal sellise kombinatsiooni juures võivad probleemid tekkida. Saadet juhib Violetta Riidas.

15.00–16.00 "Imeline teadus"*. Tartu Ülikooli keskajaloo professor Anti Selart räägib, kuidas on kulgenud Eesti ajaloo ainese ehk nagu laiem avalikkus tunneb, Lembitu pealuu otsing.

Tartu Ülikooli vanemteadur Raivo Jaaniso tutvustab uudset mobiiltelefonisensorit, mis hakkab tuvastama mürgiseid gaase keskkonnas.

Rahvusarhiivi kasutusosakonna juhataja Tõnis Türna räägib arhiivi uuest ühisloomekeskkonnast, kus igaüks saab lugeda ja ümber kirjutada valla kohtuprotokolle. Saatejuht on Alo Lõhmus.

*kordussaade

