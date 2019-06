Raadiohommikus: mis saab sisserände kvoodist?

Mart Helme allkirjastas määruse, millega saadetakse laiali sisserände töögrupp. Mis saab edasi, kuulake hommikuprogrammist. Foto: Tanel Meos

Äripäeva raadio reedese hommikusaate keskmes on Kristel Härma intervjuu siseminister Mart Helmega. Minister allkirjastas teatavasti määruse, millega saadetakse laiali sisserände töögrupp. Mis edasi saab, kuuleb lähemalt saatest ja saab lugeda homse Äripäeva kaaneloost, siseministril on ettevõtjaile ka üks konkreetne soovitus.

Lisaks muud teemad Eestist ja kaugemalt.

Saatejuhid on Priit Pokk ja Madis Aesma.

10.00–11.00 "Sisuturundussaade". Saates anname nõu ja soovitusi, milliseid aknakatteid pakub Veepisar, millised aknakatted peavad olema akendel ees, et toas palavaks ei läheks, ja millised aknakatted siis ette panna, kui eramul on erikujulised aknad. Saates on külas Veepisara jaemüügijuht Ester Jõesaar. Saatejuht on Jana Vainola.

11.00–12.00 "Äripäev eetris". Nädala kuumimad teemad võtavad kokku Äripäeva ajakirjanikud Rivo Sarapik ja Viivika Rõuk.

12.00–13.00 "Digiturunduse praktikum". Saates tuleb juttu postituste orgaanilisest levikust, sisutootmisest ning sõnumite paikapanemisest, ürituste ja Facebooki gruppide turundamisest, eelarve mahust ning Facebooki reklaami sihtimisest ja seal kanalis toodete müügist. Saates jagatakse tööriistu, mida tasub Facebookis turundamisel kasutada. Saates on külas Turunduskoolituste asutaja ja digistrateeg Katrin Vilimaa-Otsing ning saadet juhib Priit Kallas Dreamgrow Digitalist.

13.00–14.00 "Optibeti spordisaade". Juunikuu Optibeti spordisaates arutlevad saatejuhid Dannar Leitmaa ja Otto Oliver Olgo koos Eesti staažika jalgpalliajakirjaniku Ott Järvelaga, millised süüdistused Eesti jalgpalli seisu kohta on asjalikud ja milliseid ei tasu tõsiselt võtta. Puhume juttu ka NBA finaali sündmuste ning Kalev/Cramo peatreeneri kaotuse teemal.

15.00–16.00 "Eetris on ehitusuudised". Külalised on majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ehitus- ja elamuosakonna juhataja Ivo Jaanisoo ning digitaalehituse valdkonna juht Jaan Saar, kes tutvustavad riigi tegemisi ehitusvaldkonna põhjalikul uuendamisel ja digirevolutsiooni elluviimisel. Tutvustame uut ehitisregistrit, e-ehituse platvormi, e-ehituse teemaveebi ning kokkuleppeid ühtsele klassifikatsioonisüsteemile üleminekul. Saatejuht on Lauri Leet.

Kuulake raadiot 92,4 MHz või siit.