Tööandjad liigutavad ajusid: töökohad lähevad riigist välja

Mart Helme ütles, et tööandjad peavad ajusid liigutama ja mõtlema, kuidas hakkama saada, kui võõrtööjõudu nii lihtsalt kasutada ei saa. Foto: LIIS TREIMANN

Sisserände töögrupi laiali saatnud siseminister Mart Helme võtab välistööjõuga kaasnevate probleemide lahendamise enda kätte ning välistööjõudu hädasti vajavatel tööandjatel soovitab ta töökäte leidmiseks ajusid liigutada. Tööandja Jaan Pillesaare sõnul nad liigutavadki: töökohad on viidud riigist välja.

"Ega see, kui mingid ehitusfirmad ütlevad, et neil on vaja tuhandeid töötajaid kuskile ehitusele, ei tähenda seda, et Eestist peab saama nende kasumi teenimise huvides väike Venemaa," ütles Mart Helme.