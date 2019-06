Tselluloositehastel läheb Soomes rebimiseks

Selline peaks rajatav tehas välja nägema. Foto: Boreal Bioref

Tselluloositehas tuleb Soome Kemijärvile sajaprotsendise tõenäosusega, ütles Boreal Biorefi tegevjuht Heikki Nivala. Tselluloositehase ehitamise plaanist on teada andnud teinegi firma, Metsä Group.

Kemijärvi biotoodete tehas, mis toodaks tselluloosi kõrval ka teisi tooteid, näiteks tärpentin, etanool, C5- ja C6-suhkrud, tallõli ja bioelekter ja -soojus, sai kätte keskkonnaloa, aga ootab veel investori viimast otsust. Tegevjuht Heikki Nivala sõnul on kindel, et investeering tuleb, kirjutab Kauppalehti. Ta tugineb tulevase tehase toorainega varustajatega sõlmitud lepingutele, mis on kaheksa tootjaga juba sõlmitud.