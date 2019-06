Tamagotchi tuleb taas

Uute Tamagotchidega on Jaapani ettevõte Bandai tegelikult tulnud välja juba aastaid. Uues retrovaimustuses on inimesed neile aga enam vähelepanu hakanud pöörama. Foto: AFP/Scanpix

90ndate keskel kogu maailmas ilma teinud Jaapanist pärit virtuaalne lemmikloom Tamagotchi on tegemas tagasitulekut: juuli lõpus tuleb Jaapani firma Bandai välja legendaarse mänguasja uue ja täiustatud versiooniga.

Ja kui kunagi pidi omanik jälgima, et tema lemmik oleks söödetud-joodetud, siis nüüd lubab Bandai, et omanik peab hoopis rohkema eest hoolt kandma. Uus Tamagotchi on sotsiaalne ning suudab elada erinevates riikides. Uuele Tamagotchile pole võõras ka pere loomise soov ja plaan.