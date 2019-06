Ülo Kivine: hea ja tuttav on tagasi olla

Tere ja Farmi uus ja ühtlasi vana juht Ülo Kivine. Foto: Toomas Huik, Postimees/Scanpix

Ülo Kivine on nüüd juba kuu aega saanud olla uuesti vanal ametil. 8. mail Tere ASi ja Farmi Piimatööstuse ASi tegevjuhi kohalt lahkunud Katre Kõvaski asemele tulnud Kivine ütleb, et hea on tagasi olla, kuid päris seda tunnet ei ole, et justkui poleks päevagi möödas.

“Tuttav tunne on, aga Saaremaa oli piisavalt erinev kogemus ja omajagu on siin ka asjad muutunud,” ütles Kivine ise, et tal on hea tunne tagasi olla. Üheks pidevalt jätkuvaks eesmärgiks uuel ametil peab ta piimatoodangu jõudsamat eksporti. Aprillis, vahetult enne juhtide vahetust, saatis Tere oma proovipartii lõssipulbrit Vietnami.