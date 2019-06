USA Föderaalreserv jälgib ootusärevalt lähitulevikku

USA föderaalreservi juht Jerome Powell Foto: Reuters/Scanpix

Nii Euroopa Keskpanga juht Mario Draghi kui USA Föderaalreserv (Fed) on andnud signaali, et intressimäärad võivad langema hakata.

Kui Draghi oli oma sõnavõtus üsna konkreetne, siis Fed üksnes vihjas, et intressimäärade langetamine ei ole päevakorrast päris maas. Draghi ütles, et varade lisaostudeks on veel küllaltki palju ruumi ning „edasised kärped intressimäärades ning kõrvalmõjudega hakkama saamiseks rakendatavad leevendavad meetmed jäävad osaks meie tööriistadest".