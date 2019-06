Raadiohommikus: kuhu lendad, Nordica?

Nordica nõukogu esimees Toomas Tiivel kommenteerib homses hommikuprogrammis ettevõtte viimase aja arengut. Foto: ERIK PROZES, Postimees/Scanpix

Konkurents Euroopa lennundusturul on karm, mistõttu soosib õnn üha enam suuri lennufirmasid. Väiksemad peavad seevastu leidma turul endale uue teenusenišši või suurinvestori. Siinkohal pole erand ka kodumaine Nordica, kes on konkurentsi tõttu tegevust kokku tõmbamas.

Homme hommikul räägime Euroopa lennundusturust ja Nordica kohast selles Eesti lennufirma nõukogu juhi Toomas Tiiveliga. Lisaks lennundusele räägime ka Eesti IT-firmast Mobi Lab, kes aitas koos tehnoloogiahiidudega luua Pride of Londoni ürituste kuu rakenduse. Hommikuprogrammi veavad Allan Rajavee ja Ken Rohelaan.

Päev jätkub kolme saatega.

11.00–12.00 "Poliitikute töölaud".* 1. juulil jõustuva alkoholiaktsiisi langetamise valguses kordame möödunud aasta detsembris eetris olnud saadet, mille teemaks on Reformierakonna valimislubadus, mis näeb ette alkoholiaktsiiside tagasipääramist 2017. aasta jaanuari tasemele.

Kuidas piirikaubandus ikkagi tagasi pöörata ning kas maksustamisel peaks eelistama lahjat alkoholi kangele? Kas alkoholiaktsiisi langetamine jõuab ka poelettidele ning ehk oleks mõistlikum aktsiis langetada hoopis Lätist madalamale tasemele?

Külas on reformierakondlasest rahanduskomisjoni liige Aivar Sõerd ning Alkoholitootjate ja Maaletoojate Liidu tegevjuht Triin Kutberg.

Saadet juhib Indrek Mäe.

12.00–13.00 "Eetris on Arvamusfestival". Nii nagu kiiver ja kindad kaitsevad töötajat füüsiliste vigastuste eest, tuleb ettevõttel leida meetmed ka vaimse tervise kaitseks. Uuringud näitavad, et töötajate vaimse tervise eest hoolitsemine aitab oluliselt tõsta ettevõtte mainet ning parandada tootlikkust.

Mida saavad tööandja ja töötaja teha, et ennetada vaimse tervise probleemidest põhjustatud langenud töövõimet ning kas ja millist tuge oodatakse selleks riigilt? Kes vastutab töötaja vaimse tervise eest, kas tööandja või töötaja?

Nendele küsimustele üritame Arvamusfestivali eeldebatist vastuse saada. Samuti kõneleme sellest, mis on arutelu eesmärk ning miks see teema aktuaalne on.

Arutelu veavad Tartu Ülikooli afektiivse psühholoogia vanemteadur Andero Uusberg, sotsiaalministeeriumi tööelu arengu osakonna nõunik Maarika Haidak ja tööpsühholoog Taimi Elenurm.

13.00–14.00 "Eetris on ehitusuudised". Külas on Tallinna Tehnikaülikooli ehitus- ja arhitektuuriinstituudi juhataja, professor Jarek Kurnitski ning Tallinna Tehnikakõrgkooli ehitusinstituudi professor Martti Kiisa ja jutt käib ehitusharidusest, ehitusinseneride järelkasvust. Uurime, millistel ehituserialadel on õppida soovijaid piisavalt ning kus valitseb põud. Saatejuht on Lauri Leet.

Kuulake Äripäeva raadiot sagedusel 92,4 Mhz või otse siit.

* - kordussaade