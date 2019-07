Esimene Euroopa riik keelas glüfosaadi

Glüfosaati tuntakse peamiselt Monsanto toote Roundupi järgi. Monsanto ostis eelmisel aastal ära Saksamaa keemiatootja Bayer. Foto: FRANZ-PETER TSCHAUNER, EPA

Austriast sai täna esimene Euroopa Liidu riik, kes jõudis populaarse, kuid vastuolulise taimemürgi glüfosaadi kasutamise keelamiseni.

"Üha enam tuleb teaduslikke tõendeid selle kohta, et glüfosaat tekitab vähki. Seetõttu on meie kohustus see mürk ära keelata," lausus Austria sotsiaaldemokraatide liider Pamela Rendi-Wagner Reutersi vahendatud teates.