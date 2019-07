Raadiohommikus: tööandjad on südasuvel endiselt mures

Natuke üle poole ettevõtjatest peab valitsuse viimase kolme kuu tegevuse mõju ettevõtluskeskkonna konkurentsivõimele negatiivseks ja vaid kolm protsenti vastanutest positiivseks, selgus tööandjate keskliidu küsitlusest.

Praegust Jüri Ratase valitsust hindavad ettevõtjad madalamalt kui eelmist. Pildil peaminister Jüri Ratas (paremal) koos siseministri Mart Helmega. Foto: Liis Treimann

See tähendab, et praeguse Jüri Ratase konservatiivse valitsuse reiting ettevõtjate seas on oluliselt madalam kui eelmisel Ratase juhitud kabinetil. Tööandjate muresid lahkab neljapäeva hommikul tööandjate keskliidu analüütik Raul Aron.

Samas ei keskendu me ainult probleemidele, vaid pakume välja lahendusi. Sestap räägib Eesti lennukastri juht Kristo Reinsalu, kuidas Eesti metsandusest juba kaks korda suurem valdkond lennundus veel mitu korda suuremaks ja võimsamaks kasvatatakse. Saadet juhivad Allan Rajavee ja Kaspar Allik.

Päev jätkub nelja saatega.

11.00–12.00 "Globaalne pilk". Teisipäeval jõudis pärast maratonläbirääkimisi Euroopa Ülemkogu otsuseni, kes võiksid hakata juhtima olulisi Euroopa institutsioone järgmise viie aasta jooksul, sealhulgas leiti nii uus Euroopa Komisjoni kui ka Euroopa Keskpanga president. Seda, kes valituks osutusid ning mida neilt oodata võib, kommenteerivad riigikogu saadik Marko Mihkelson ning Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht Keit Kasemets.

Saadet juhib Priit Pokk.

12.00–13.00 "Eetris on Arvamusfestival". Viimastel aastatel on Eestisse lisandunud sadu päikeseelektrijaamu, millest suure osa moodustavad kas kodumajapidamised või korterelamud. Aga mida tuleks päikesepaneelide paigaldamisel silmas pidada? Kuidas rajada kodust päikeseelektrijaama? Kui pikk on tasuvusaeg? Mis on päikeseenergia tehnoloogiate tulevik? Sellest rääkisime järjekordses Arvamusfestivali eelsaates koos Päikeseelektri Assotsiatsiooni tegevjuhi Andres Meesakuga. Muu hulgas tutvustasime festivalil toimuvat töötuba, kus õpetatakse neidsamu tarkusi kohapeal.

Saadet juhib Priit Pokk.

13.00–14.00 "Nimed müügitahvlil". Tänaseks teemaks on reaalsete eesmärkide seadmine ja teiste kaasamine eesmärgistamisse. Vaatleme uuringuid ja nende selgitusi. Toome näiteid, kuidas jõuda eesmärgist tegevuskavani ja mida sealjuures kindlasti mitte teha.

Saadet juhivad Urmas Kamdron ja Silver Rooger.

Tegu on kordussaatega.

15.00–16.00 "Viimane mudel". Saates kõneleme audiitorfirma BDO näitel IT-süsteemide haldamise kogemusloost: kuidas muutis GDPR andmebaaside haldamist, mis on kõige kriitilisemad valukohad süsteemide korrashoiul, kuidas tagada oma põhiteenuse vastupidavus ja mugavus ning palju muudki. Külas on BDO Eesti juhatuse liige Sulev Luiga ja Telia ärikliendi üksuse direktor Tarmo Kärsna.

Saadet juhib Priit Pokk.

