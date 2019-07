Endine peaprokurör Norman Aas soovitab ühekordset ametiaega

Õiguskomisjonile annavad aru peaprokurör Lavly Perling Venemaalt saadud salastatud õigusabitaotluste sisust ning endine peaprokurör Norman Aas, et selgitada Briti ärimees Bill Browderi rahapesukaebuste põrumist. Foto: Liis Treimann

Endine riigi peaprokurör Norman Aas ütles, et riigi peaprokuröri ametiaeg peaks olema ühekordne ning ametiaja pikkus võiks olla kuus kuni seitse aastat.

Riigi peaprokurör nimetatakse praegu ametisse viieks aastaks ning ühel kandidaadil on lubatud ametis olla kaks ametiaega. Teisele ametiajale on just kandideerimas praegune peaprokurör Lavly Perling ning tänane Äripäeva kaanelugu tõstatas küsimuse, kas Perlingu ja Keskerakonna võib olla kokkumängu kahtlus.