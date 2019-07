Helme: värske luud pühib paremini

Mart Helme sõnul on viis aastat peaprokuröri ametiajaks täiesti piisav. Foto: Tanel Meos

Siseminister Mart Helme (EKRE) on seisukohal, et riigiameti juhtide ametiaega võiks piirata ühele korrale, siis teaksid inimesed, et nad ei ole igavesed. „Värske luud, nagu me teame, pühib alati paremini,“ ütles ta.

Riigi peaprokuröri Lavly Perlingu avaldusega kandideerida uueks ametiajaks sattus pea samasse aega kolm Keskerakonnale või selle juhtidele soodsat prokuratuuri otsust, mis tekitavad küsimusi peaprokuröri sõltumatuse kohta, kirjutas reedene Äripäev. Juhtkirjas tuletasime meelde varemgi välja pakutud ideed, et riigi tippametnike ametiaeg peaks olema ühekordne, aga see-eest pikem.