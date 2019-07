Simson: Teet Soormi valearvete esitamine on kahetsusväärne

Keskerakonna liige Kadri Simson ütles Delfile, et loomulikult on kahetsusväärne, et tema elukaaslane, HKScani juht Teet Soorm esitas valearveid.

Keskerakonna liige Kadri Simson leiab, et tema elukaaslase Teet Soormi võltsitud arvee osakaal on väga väike osa sellest, mis algselt kahtlustuses välja käidi. Foto: Andras Kralla

"Seda ei oleks tohtinud teha, aga kõigi nende algselt välja käidud kahtlustuste puhul oli see väga väike osa,"" sõnas Simson Delfi ajakirjanikule.