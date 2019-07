Hiina seakatk tõstab Eestis liha hinda lausa poole võrra

Hiinat tabanud ulatuslik seakatk on tõstnud ka Eesti tootjate jaoks tooraine hindu. Foto: Erik Prozes

Hiinat tabanud seakatk ei jäta puutumata ka väiksemaid Eesti sealihatootjaid, kelle jaoks on maailma sealihaturu ebastabiilsuse pärast tooraine hind pea poole võrra tõusnud.

"Praegu küll kerge ei ole, tooraine on kallim ja see on absoluutselt seotud Hiina sündmustega," ütles A-Vorst OÜ (Alavere Lihameistrid) juhataja Mart Eluri.