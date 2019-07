Levira loobus ERRiga laulupeo hanke üle vaidlemisest

Levira juhatuse esimees Tiit Tammiste Foto: Mihkel Maripuu/Postimees

AS Levira teatas, et võttis tagasi riigihangete vaidlustuskomisjonile (VAKO) esitatud avalduse, kus paluti komisjonil üle vaadata tänavuse üldlaulupeo ja –tantsupeo teleülekannete tootmine. Nimelt otsustas Eesti Rahvusringhääling (ERR) mitte korraldada ülekannete tootmiseks riigihanget ning tellida teenus kogemuste vahetamise eesmärgil Läti Televisioonilt (LTV), mis ei ole erinevalt Levirast ERR-i raamlepingupartner.

„ERR on Levira hea koostööpartner mitmes valdkonnas ning peale õnnestunud laulu- ja tantsupidu ning vaatajateni jõudnud teleülekandeid ei pea me mõistlikuks hankevaidluse jätkamist. Oleme juba nii ERR-ile kui ka riigihangete järelevalvega tegelevate asutustele väljendanud oma rahulolematust seoses ülekannete korraldamisega ning loodame, et edaspidi tellib ERR ülekandeid vastavalt raamlepingu tingimustele,“ ütles Levira juhatuse esimees Tiit Tammiste.