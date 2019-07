Ahto Lobjakas: Euroopa uue juhi fookuses on majandus, kliima ja Saksa-Prantsuse telg

Ursula von der Leyen, kes pälvis Euroopa Komisjoni järgmise presidendina europarlamendi hääletusel napi toetuse, on Euroopa-meelne konservatiiv, kes tunneb süvitsi Saksamaa poliitikat ja oskab prantsuse keelt. See teeb temast tugeva tegija, mis on ka Eesti huvides, leiab Äripäeva usutluses poliitikavaatleja Ahto Lobjakas.

Ursula von der Leyen sai Euroopa Parlamendis 383 toetushäält, vastu oli 327 saadikut. Erapooletuks jäi 23 europarlamendi saadikut ning üks hääl oli kehtetu. Foto: CHINE NOUVELLE/SIPA

Uue Euroopa Komisjoni presidendi toetus oli õige napp, mida see näitab?