Norras keelatud reisiklubi värbab eestlasi

Kuvatõmmis videost, mis lubab reisiklubi liikmetel teenida suisa kuni 50 000 dollarit kuus. Foto: Kuvatõmmis

Psst, sa tundud olevat ettevõtlik inimene. Mul on sulle hea pakkumine. Pakkumine on nii hea ja salajane, et sellest peab täpsemalt näost näkku rääkima.

Äripäeva ajakirjanikuni jõudis vihje, kuidas lugejat kutsuti Facebooki kaudu liituma omapärase reisiplatvormiga. Worldventures ja tema toode DreamTrips näeb esmapilgul välja nagu reisiklubi, mis pakub tasu eest soodsamaid reisidiile. Norra kohus otsustas aga, et ettevõtmine on püramiidilaadne skeem (Norra kohtuotsus), mille eesmärk pole nii väga toodete ja teenuste müük, kuvõrd uute liikmete värbamine ja sellelt teenimine.