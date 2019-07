Volvo kutsub Eestis tagasi 600, Soomes 13 500 autot

Volvo teatas hiljuti, et kutsub üle maailma tagasi umbes 500 000 autot. Nende seas on ka Baltimaade ja Soome Volvode omanikud.

Volvo edasimüüja Info-Auto turundusjuhi Tiit Lillipuu sõnul on Balti riikides kutsutud tagasi 1767 Volvot, millest 602 on Eestis. Soomes on tagasi kutsutud 13 500 sõidukit.