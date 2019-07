Raadiohommikus: Boris Johnsonist ja alampalga suurest tõusust

Boris Johnson saab kolmapäeval volituse moodustada peaministrina uus valitsus. Foto: BEN STANSALL, AFP/Scanpix

Euroopa Komisjoni värske president Ursula von der Leyen on välja käinud idee, et kõigis Euroopa Liidu riikides võiks kehtida alampalk. Ambitsioonikaima versiooni järgi võiks alampalk olla lausa 60 protsenti iga riigi mediaanpalgast.

Mida selline drastiline alampalga tõus kaasa tooks, on see hea või halb ja mida tähendaks see ettevõtjatele, räägime homme stuudios EVEA presidendi Heiki Ritsiga. Samuti lahkame Ritsiga stuudios Eesti väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete murekohti.

Hommikuprogramm keskendub homme suuresti ka Boris Johnsonile, kellest sai teisipäeval Briti konservatiivse partei juht ja kellele annab kuninganna Elizabeth II kolmapäeval ülesande moodustada uus valitsus. Uurime ajakirja Diplomaatia peatoimetajalt Erkki Bahovskilt, milliseid muutusi võib Johnsoni võimuletulekuga oodata ning mis saab Brexitist.

Hommikuprogrammi juhivad ajakirjanikud Eliisa Matsalu ja Indrek Mäe.

Päev jätkub nelja saatega.

11.00–12.00 "Triniti eetris". Saate teemad on digitaalkeskkond ja konkurentsiõiguse tulevik ning digiajastu koondumised ning nende mõju konkurentsile. Stuudios on justiitsministeeriumi intellektuaalomandi ja konkurentsiõiguse talituse juhataja Gea Lepik ning advokaadibüroo Triniti jurist Birgitta Ots. Saadet juhib Aivar Hundimägi.

12.00–13.00 "Delovõje ljudi". Külas on Jelena Rudi – tuntud fotograaf, kes töötab paljude Eesti bändidega, pildistas Barack Obama visiiti Tallinnas ning oli president Toomas Hendrik Ilvese üks fotograafidest. Ta jagab muljeid oma varasemast tööst ning räägib, kuidas ta sattus Eesti fotograafiamaailma tippu. Saadet juhib Polina Volkova.

13.00–14.00 "Kullafond". Saates uurime, kuidas Eesti ettevõtjad oma tooteid maailma suurimatesse digipoodidesse, eeskätt Amazoni viivad. Avastame ka uue elukutse nimega private laberer. Stuudios on külas Scandinavian OÜ juhatuse liige, internetiturundaja ja koolitaja Egle Raadik-Gonchev ja Mihkel Moosel, kes asutas Amazoni agentuuri Digital Merchant. Agentuuri kaudu teenindab ta eelkõige Eesti tootmisettevõtteid ja aitab neil Amazoni kui kasumlikku ekspordikanalit avada. Kullafondi kuuluvat saadet "Globaalne pilk" juhib Liis Amor.

15.00–16.00 "Teabevara tund". Saates vestlevad tööõiguse teabevara peatoimetaja, advokaadibüroo Lextal partner ja vandeadvokaat Kristi Sild, ning Lextali advokaat Kadi Saluste. Äripäeva teabevara nõuandekeskuses vastavad Sild ja Saluste tööõiguse küsimustele. Saates räägitaksegi teemadest, mis on nõuandekeskuses viimasel ajal kõige enam esile kerkinud: konkurentsipiirang, ettevõtte üleminek, töötervishoiu seaduse muudatused, n-ö tont-töötaja tabamine jpm. Vestlust juhivad Äripäeva teabekeskuse vanemtoimetaja Heidi Saar ja toimetaja Külli Seppa.

Kuulake Äripäeva raadiot sagedusel 92,4 Mhz või otsestriimina/järelkuulamisena Äripäeva veebis.