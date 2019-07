Maag Grupp sõdib kohtus Nõo lihatööstusega

Roland Lepp Foto: Raul Mee

Eesti suurim toidutööstuskontsern Maag Grupp püüab kohtu abil kangutada osaliselt talle kuuluva Nõo Lihatööstuse nõukogu, kuna nende hinnangul on ettevõtte juhtimine läbipaistmatu, kirjutab Postimees.

Nõo Lihatööstuse asutaja ja juhi Toomas Kruustüki sõnul on konkurent ennast ettevõttesse sisse söönud selleks, et see asutajatelt vaenulikult üle võtta.