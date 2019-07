Uus seadus tõotab kütuseturgu raputada

Olerexi tankla Foto: LIIS TREIMANN

Euroopa Liidus 1. jaanuarist 2020 kehtima hakkav kasvuhoonegaaside vähendamise nõue tõotab Eesti vedelkütuseturgu raputada, sest kõik kütusemüüjad ei pruugi etteantud tähtajaks valmis olla.

Alexela Eesti juhatuse liige Alan Vaht ütles ERR-ile, et kui seni on biokütuse kohustust täidetud vedelkütuseseaduse alusel, siis uuest aastast rakendub kogu Euroopas lisaks ka nõue vähendada kasvuhoonegaase kuue protsendi võrra ning see kohustus pannakse tarnijatele.