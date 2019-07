Saage tuttavaks, Eesti Panga uus asepresident

Maive Rute – uus asepresident Foto: Eesti Pank

Eesti Panga nõukogu kinnitas tänasel erakorralisel koosolekul keskpanga asepresidendiks Maive Rute, kelle esimene tööpäev Eesti Pangas on 1. oktoobril.

Maive Rute esitas pärast avalikku konkurssi asepresidendi kandidaadiks keskpanga president Madis Müller, kes ütles, et hindab kõrgelt uue juhatuse liikme töökogemusi ja mitmekülgset haridust. Alates 2005. aastast on Rute töötanud kõrgetel ametikohtadel Euroopa Komisjonis. Ta on vastutanud ettevõtluspoliitika kujundamise ning teaduse ja innovatsiooni rahastamise programmide eest ning on praegu Komisjoni teadusteenistuse (JRC) asepeadirektor.