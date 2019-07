Soome laevaehitajal läheb hädasti töötajaid vaja

Kruiisilaev Costa Diadema külastab Dubrovnikut. Sellel on ainult 1862 kajutit, laeva ehitamine läks maksma 694 miljonit dollarit. Foto: Tonci Plazibat/CROPIX/SIPA, Scanpix

Soomes Turu laevatehases algas Costa Cruisesele teise hiigellaeva ehitus, kuhu on vaja uut tööjõudu, keda tehas on valmis ise välja õpetama.

Uue laeva nimeks saab Costa Toscana ja seal on 2661 kajutit. See on esimene laev, mille ehitamisel läheb käiku tehasliin kogu uues pikkuses, esimest korda kasutatakse ka plasmalõikusmasinat.