Millist autotootjat armastavad soomlased enim?

Toyota Foto: Reuters/Scanpix

Uuringufirma Kantar TNS Oy andmeil on soomlaste seas kõrgeim Toyota maine, vahendab Kauppalehti.

Mainetopis pikalt esikohal olnud Mercedes-Benz langes teisele kohale. Kolmas autobränd on edetabelis Audi, neljas BMW. Viiendale positsioonile jõudis Volvo ja kuues oli Škoda.

Kantar Automotive andmeil on Toyota võitnud soomlaste südamed sellega, et toodab turvalisi ja usaldusväärseid autosid. Lisaks on Kantari andmeil soomlaste meelest Toyota hinna ja kvaliteedi suhe paigas.

Ühtlasi on Toyota praegu Soomes enim arvele võetud automark. Bisnode andmeil on soomlastest autoomanikud olnud juba neli aastat järjest olnud kõige truumad just Toyotadele. Ülejäänud autotootjate puhul on tõenäosus, et inimene brändi vahetab, suurem.

Kantar on uurinud soomlaste suhtumist autobrändidesse alates 2013. aastast. Seekordses küsitluses osales 2119 inimest.