Raadiohommikus: Ahti Heinla läheb USAsse miljoneid otsima

Pakirobotite tootja Starship Technologies kaasas 40 miljonit USA dollarit. Mis on ettevõtte tulevikuplaanid ja kuhu raha investeeritakse, räägib neljapäevases hommikuprogrammis Starshipi kaasasutaja ja tehnoloogiajuht Ahti Heinla. Foto: Liis Treimann

Pakirobotite tootja Starship Technologies teatas teisipäeval, et kaasas 40 miljonit USA dollarit, mille toel laienetakse kahe aasta jooksul 100 ülikooli kampusesse. Mis on ettevõtte tulevikuplaanid, kuhu raha investeeritakse ning milles nähakse konkurentsieelist maailma kaubandushiiu Amazoni või koduse Cleveroni vastu, räägib neljapäevases hommikuprogrammis pärast kella üheksaseid uudiseid Starshipi kaasasutaja ja tehnoloogiajuht Ahti Heinla.

Sellest, kas Euroopat ähvardavad tumedad pilved kanduvad ka Eestisse ning kuidas peaks olukorrale reageerima valitsus, räägime kell pool üheksa Eesti Panga presidendi Madis Mülleriga.

2017. aastal jõustus uus riigihangete seadus, kuid nüüd on rahandusministeerium saatnud seaduse parandusteks veel uuele ringile: ettepanekuid tuli kokku ligi 300. Miks vajab seadus uuesti muutmist ning mis ettepanekuid esitati, räägib kell 9.30 rahandusministeeriumi riigihangete ja riigiabi osakonna nõunik Mario Sõrm.

Mida põnevat ja olulist mujal maailmas toimub, aitab lahata börsitoimetuse ajakirjanik Liina Laks.

Hommikuprogrammi veavad Priit Pokk ja Rivo Sarapik.

11.00–12.00 "Poliitikute töölaud". LHV Panga asutaja ja suuromanik Rain Lõhmus käis välja idee, et vabatahtlikuks ei peaks tegema mitte ainult teise pensionisamba, vaid ka esimese. Kuna riigil esimeses sambas raha reaalselt ei ole, siis makstaks sambast väljujatele hoopiski võlakirjades, mille saab igaüks realiseerida nii, kuidas ise tahab. Saates arutatakse, kui realistlik plaan see on, mida oodata valitsuse pensionireformist ja kuidas teha nii, et enamikku inimesi ei ohustaks pensionipõlve raha ärakulutamine jooksvateks kuludeks. Saate külalised on Rain Lõhmus ja Eesti Panga ökonomist Kaspar Oja, saatejuht on Eliisa Matsalu.

12.00–13.00 "Argumenteeritud juhtimine". Saate esimeses osas räägib Eleringi juhatuse esimees Taavi Veskimägi, kuidas sünnivad head otsused, millised on õiged juhtimise tööriistad ja kuidas nendeni jõuda.

Teises pooles on stuudios Rait Matiisen ettevõttest Manpower. Ta räägib, kuidas tänapäeval tööjõu kiire liikumise ajastul mitte kaotada oma ettevõtte ideid ja kogemusi.

Saatejuht on Siim Vahtrus. Saated jõudsid esimest korda kuulajateni tänavu märtsis.

13.00–14.00 "Eetris on ehitusuudised". Liikluskorralduse ja teedeehituse ekspert, volitatud teedeinsener Ain Kendra avab viletsate maanteede ehitamise põhjuseid, selgitab, kuidas juriidiline automatism välistab insener-tehniliselt nupukad lahendused, ning toob välja ka liiklusohutust parandavaid võtteid. Saates on jutuks veel teedeinseneride järelkasv ning uued lahendused teekatete kandevõime mõõtmisel. Saatejuht on Lauri Leet.

15.00–16.00 "Terviseuudised". Räägime seljavalust ja saame teada, miks pole seljavaluga mõtet EMOsse minna, kas mädarõika-meekompress aitab ning millal peaks arsti poole pöörduma. Saate külaline on Katrin Gross-Paju, kes on üks Eesti tuntumaid neurolooge. Ta juhatab närvihaiguste keskust Lääne-Tallinna Keskhaiglas ja töötab ka Eesti esimeses neuroloogia erakliinikus Astra Kliinik. Saadet juhib Violetta Riidas.

Kuulake Äripäeva raadiot 92,4 MHz või siit.