Euroopa suurim jalatsikett avab Eestis esimese kaupluse

DEICHMANNi kauplus Saksamaal Foto: Scanpix

Täna avab Euroopa juhtiv jalanõude jaemüügikett DEICHMANN Eestis oma esimese kaupluse, mis asub Tallinnas Nautica keskuses.

“Oleme Eesti turule jõudmist pikalt planeerinud – Tallinna kaupluse avamisega täitub meie unistus olla esindatud kõigis kolmes Balti riigis. Leedu ja Läti elanikud on DEICHMANNi kiirelt omaks võtnud, soovime ka Eestis jõuliselt kanda kinnitada ning prognoosime siin häid müügitulemusi,” lausus DEICHMANNi Balti regiooni müügijuht Živile Bložiene.

Saksa päritolu DEICHMANN näeb Eestis head kasvupotentsiaali ning plaanib juba käesoleval aastal avada siin veel kauplusi. „Teise kaupluse avame juba septembris Kristiine keskuses,“ kinnitas Bložiene. 2020. aastal soovib ettevõte avada Eestis veel kauplusi ning mitte ainult Tallinnas, vaid ka teistes linnades. Lisaks käib töö selle nimel, et avada eestikeelne e-pood.

Eesti esimene DEICHMANNi kauplus laiub Nautica keskuses 380-ruutmeetrilisel pinnal. Poes on esindatud ligi 15 000 kingapaari ning seal töötab 8 inimest.

Nautica ostukeskuse juhataja Olga Allik tervitab Euroopa juhtiva jalatsipoe saabumist Eestisse. „DEICHMANNi jaoks sai valiku tegemisel määravaks asukoht kesklinnas ja suur külastajate arv nii kohalike seast, kes siin elavad ja töötavad, kui ka paljude turistide näol,“ sõnas Allik.

Plaanib veelgi laieneda

Saksa päritolu DEICHMANN on tänaseks esindatud kõigis kolmes Balti riigis. Jalanõuhiiul on kokku üle 4000 poe 27 riigis. Jalatsikaubanduse turuliidril on Euroopas ja USA-s üle 4000 kaupluse, mis asuvad 26 erinevas riigis ja kus müüakse enam kui 178 miljonit kingapaari aastas.

Käesoleval aastal plaanib DEICHMANN avada kokku 229 uut ja värskendada 256 poodi üle kogu maailma ning osaliselt kaubandust digitaliseerida. Investeeringud selleks ulatuvad kokku 285 miljoni euroni.

Ettevõtte edasised plaanid näevad ette laienemist Lähis-Ida turule ning kõigi eelduste kohaselt edaspidi ka Araabia maadesse ja Põhja-Aafrikasse.

DEICHMANNi asutas Heinz-Horst Deichmann 1913. aastal Saksamaal Essenis. Poekett kuulub juba kolmandat põlvkonda asutaja järeltulijatele.

DEICHMANNi kogukäive oli 2018. aastal 5,8 miljardit eurot.