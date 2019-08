Hansapank 2.0 kolis Singapurist Eestisse

Neli aastat tagasi Singapuri kolinud ja seal uue põlvkonna panga Change loomisega alustanud Kristjan Kangro tõi juba kaks aastat tagasi panga Eestisse ning lootus seda siin suurema hooga kasvatada on end praeguseks õigustanud.

Foto: Andras Kralla

Äripäev kirjutas täna Eesti "Singapuri maffia" tegemistest – need on noormehed, kes kolisid 2015. aastal Singapuri, et idufirma püstitada ja maailmas suurelt läbi lüüa. Üks kasvama pandud idudest, Keir Veskiväli investeerimisplatvorm Smartly, on nüüd maha müüdud Vietnami suurimale varahaldusfondile. Teine Singapuris alustanud ettevõtja Kristjan Kangro aga kolis pärast 17,5 miljoni USA dollarist raundi juba 2017. aasta lõpus Singapurist Eestisse.