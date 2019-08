"Singapuri maffia" poisid tegid Kagu-Aasiast omale kasu-Aasia

Smartly asutaja Keir Veskiväli müüs küll koos Artus Luhaäärega oma idufirma VinaCapitalile maha, kuid praegu, üleandmise protsessi ajal, konsulteerib veel suurfondi vajalike teadmistega. Foto: Erakogu

“Singapuri maffia” poisid jõudsid vaevalt kolm aastat oma esimest idufirmat Smartly Kagu-Aasia väikeses riigis kasvatada ja juba jõudiski see sealse suurima varahaldusfondi ostunimekirja. Praegu on Smartly VinaCapitali fondile maha müüdud ning ettevõtte üleandmine käimas.

VinaCapital on üks suurimaid Vietnami varahaldusettevõtteid, mis haldab umbes 2 miljardit dollarit. Nende esindus Singapuris tegi juba enne ostmist eestlaste loodud Smartly platvormi meeskonnaga koostööd. Smartly oli Singapuris alustades esimene omalaadne investeerimisplatvorm. “Praegu on sarnase tehnoloogia ja ideega tegijaid turul kuus-seitse. Meie olime nii-öelda pioneerid,” rääkis üks Smartly asutajatest Keir Veskiväli. Teine asutaja on tema partner Artur Luhaäär, kellega nad idufirma ülesehitamiseks 2015. aasta lõpus Singapuri kolisid. Neist ja teiste Eesti noormeeste entusiastlikust algusest kirjutas Äripäev 2016. aastal.