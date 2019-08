Lihtsad nipid, kuidas ühinemistehingu edule kaasa aidata

Vahel on ühinemisel tekkiv turuosa ühes riigis ikkagi liiga suur ja konkurentsiamet ühinemist ei luba, nagu juhtus TMB Elemendiga, mille Eesti tootmist Prantsuse Consolisele müüa ei lubatud. Foto: MARGUS ANSU, Postimees/Scanpix

Ettevõtete ühinemise korral on võtmetähtsusega avatud suhtlus konkurentsiametiga, võimalike probleemide varjamine ja potentsiaalsete ummikseisudega mittearvestamine võivad viia aga märkimisväärsete lisakulude või isegi tehingu katki jäämiseni.

Olukorras, kus üks ettevõtja omandab teise üle valitseva mõju või kaks firmat ühinevad, võib tehing kuuluda konkurentsiametis kontrollimisele. Seda kindlasti juhul, kui koonduvate ettevõtete käive on kokku suurem kui 6 miljonit eurot või kahel koonduval ettevõttel eraldi on müügitulusid 2 miljoni euro jagu „Sel juhul tuleb esitada koondumise teade ja konkurentsiamet hakkab analüüsima, ega see ei kahjusta konkurentsi,“ sõnas konkurentsiameti koondumiste kontrolli osakonna juhataja Külliki Lugenberg Äripäeva raadio saates „Triniti Eetris“.