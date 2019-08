Salvini vangerdus viib oponendid valitsusse

Parempopulistiku partei Liiga juht Matteo Salvini lootus erakorraliste valimiste jaoks on vaikselt kustumas. Foto: VINCENZO PINTO, AFP/Scanpix

Erakonna Liiga juhi Matteo Salvini valitsuskriisi tekitamine Itaalias on päädinud sellega, et vasaktsentristlik Demokraatlik Partei (PD) ning Viie Tähe Liikumine on moodustamas uut Itaalia valitsust, kirjutab Politico.

Kaks PD ametnikku rääkisid Politicole, et läbirääkimised on jõudnud järgmisse faasi ning omavaheline kokkulepe tähendaks ka muu hulgas seda, et peaministriks saaks taas Giuseppe Conte, kes nädal tagasi astus valitsuskriisi valguses tagasi.