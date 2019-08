"Võib-olla eestlased ongi ettevõtlikumad"

Riskiinvesteeringute fondi Superangel asutaja Veljo Otsason Tallinna Palo Alto klubi ees. Foto: Andras Kralla / Äripaev

Sellest, miks Eestist on ikka veel suuri idufirmasid oodata, kas tehisintellektil põhinevad lahendused on üldse olemas ja kuidas on käsi käinud riskikapitalifondil Superangel, kõneles Äripäevaga fondi üks asutajatest Veljo Otsason.

Kui Superangeli fondi lõite, siis sihtisite 20 miljonit eurot, kui palju tänaseks kaasatud on?