Riias jäävad koduotsijad hätta

Läti Vabadussammas Riia kesklinnas. Foto: Joakim Klementi, Postimees/Scanpix

Riia kesklinnas on pea võimatu üürida korterit hoolimata sellest, et tegemist peaks olema kõige taskukohasema pealinnaga Baltikumis, rääkis Läti rahvusringhäälingule Pro Kapitali Läti tegevjuht Olga Rudzika.

"Kasvav nõudlus on üks aspekt, kuid selle juures on ka teine külg – stagneeruv pakkumine. Selliseid lahknevusi võib märgata nii üüri- kui müügiturul. Riias ei ehitata ega renoveerita piisavalt kortereid," rääkis Rudzika ning lisas, et kasvavad hinnad ning madalamad standardid on muutumas pääsmatuks nõiaringiks.