Minister Kingo nõunik kaotas kohtus EASile

Suhtekorraldusfirma Alfa-Omega Communications omanik ja Kert Kingo nõunik Viive Aasma arvates on Kingo haldusalas olev EAS teinud riigihangetes suuri vigu. Foto: Andras Kralla

Väliskaubandus- ja infotehnoloogia ministri Kert Kingo nõunik, suhtekorraldaja Viive Aasma kaotas täna kohtus EASile. EAS kuulub Kingo haldusalasse.

Suhtekorraldusfirma Alfa-Omega Communications omanik Viive Aasma on juba mitu aastat sõdinud EASi suure hanke pärast, mille Aasma enda sõnul ebaausalt kaotas. Veelgi enam, ta on korduvalt öelnud, et kahtlustab lausa korruptsiooni ja et EAS mängis mingil põhjusel võidu kätte hoopiski suhtekorraldusfirmale KPMS & Partnerid OÜ. KPMS on avalikkusele peamiselt tuntud kui sotside erakonna pikaajaline partner.