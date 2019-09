Õlitööstuse plaanid kisuvad miljardiklassi

Auveres asuva õlitehase Enefit280 kõrvale võiks 2024. aastaks kerkida teine samasugune. Foto: Andras Kralla

Õlitööstus loodab hiigelkalli eelrafineerimistehase toel suurendada põlevkivist õli tootmist poole võrra, kuid küsimusi tekitavad nii projekti jätkusuutlikkus, riigi panus investeeringutesse kui ka keskkonnahoid.

Selleks, et praegu süsiniku heitmekvootide hinnatõusu tõttu pihta saanud põlevkivitööstust jalule aidata, oleks ühtekokku vaja 900 miljonit eurot, 650 läheks eelrafineerimistehase alla ja 250 miljoni eest ehitaks riigile kuuluv Eesti Energia veel ühe õlitehase. "See on meeletu raha, nii igale ettevõttele eraldi kui ka riigile," tõdes Eesti Energia juht Hando Sutter ajakirjanikele korraldatud kohtumisel.