Soomes saab õppelaenu pea nullintressiga

Helsingin Sanomat kirjutab, et Soomes saab õppelaenu praegu peaaegu nullintressiga. Laenutingimused on nii soodsad, et Nordea spetsialistid soovitavad laenu võtta isegi siis, kui raha vaja pole – selle saab kasvama panna.

Soome muutis mõni aasta tagasi õppelaenu tingimusi nii, et riik maksab suure osa õppelaenust tagasi, kui üliõpilane saab õpingutega hakkama ettenähtud ajaga.