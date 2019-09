Rootsi krooni langus paneb pea valutama

Rootsi kroon on sealse keskpanga agressiivse rahapoliitika tõttu juba pikemat aega langustrendis. Äripäevaga rääkinud mitme sektori ettevõtjad möönsid, et nende äritegevust see lihtsamaks ei tee.

Rootsi klientidega lepinguid sõlmides on üks küsimus see, kas arveldamine käib kohalikus valuutas või eurodes. Kalla Mööbel OÜ omanik Robert Pajussaar sõnas, et tema eelistab eurot. "Isegi kui nad suruvad, siis olen ainult eurodes teinud lepingud - Norrad-Rootsid kõik," märkis ta. Eurodes arveldamisel on aga siiski üleval oht, et vastaspool kas ei nõustu tehinguga või üritab hinda ümber rääkida.