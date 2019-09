Tuleviku kütuseturul kuulutatakse sõda diislikütusele

Tänavusel kütuseturu aastakonverentsil tõdes rahandusministeeriumi maksu- ja tolliameti osakonna asekantsler Dmitri Jegorov, et diiselkütuse aktsiisi tõusu ärajätmine ei too riigile pikemas perspektiivis kasu ja pärsib innovatsiooni levikut. Foto: Andres Haabu

Eestlased on viimase 15 aastaga kinnistanud oma diisliusku, kuid see tekitab peavalu riigile,kes on hädas Euroopa Liidu keskkonnapoliitika eesmärkidega. Tänavusel kütuseturu aastakonverentsil selgus, et ministeeriumites plaanitakse põhimõttelisi maksu- ja turureeglite muudatusi.

Kui eraklientide ostukäitumist on riigil seaduste ja normidega keeruline mõjutada, siis ettevõtjate puhul on riigi reeglite mõju tugevam. Sestap on majandus- ja kommunikatsiooniministeerium ning keskkonnaministeerium võtnud sihiks vähendada just transpordisektori heitmekoguseid.